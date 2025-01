Casertanews.it - Truffa in Comune, 34 a processo. Si salvano ex sindaco e giunta

Sentenza di non luogo a procedere per l'exdi Casal di Principe Renato Natale e tutta la sua ex- gli assessori Vincenzo Noviello, Antonio Schiavone, Maria Letizia, Antonio Natale e Marisa Diana - coinvolti nell'inchiesta sulladegli Lsu deldi Casal di Principe.