Bolognatoday.it - Tram, come cambiano i cantieri in zona T (e non solo)

Leggi su Bolognatoday.it

Ultima fase di lavori per idella linea rossa delinT, che in questa area si avvicinano alla fine. In via Ugo Bassi il cantiere si sposta verso l’incrocio con via Indipendenza (il cantiere insisterà tra via Livraghi e piazza Maggiore) e le modifiche al traffico sono già.