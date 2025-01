Tarantinitime.it - Tragico incidente a Talsano, morto 18enne

Tragedia sulle strade periferiche di Taranto, nei pressi del cimitero di. Un furgone Ford Transit e una Seat Ibiza si sono scontrati per cause ancora da accertare. Nel violento impatto unsul colpo, mentre un'altra persona è rimasta ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto Vigili del Fuoco, Polizia Locale e soccorritori del 118.