Avellinotoday.it - Tragedia ad Andretta: incendio devasta azienda agricola, morti venti ovini

Leggi su Avellinotoday.it

in un'ad. Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Stazione di, in collaborazione con i Vigili del Fuoco, sono intervenuti in un’situata in quella via Casadogna, per unche hato un capannone.Le fiamme.