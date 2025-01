Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 19:30

Luceverdeveri trovati dalla redazionein diminuzione sulla principale rete viaria della capitale sul Raccordo Anulare ancora rallentamenti in carreggiata interna tra Tiburtina e io con la 24Teramo è più avanti tra Tuscolana e doppia ci spostiamo su via del Foro Italico tratto della tangenziale coda tratti tra viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione di San Giovanni code anche in carreggiata opposta sulla tangenziale Tra Tiburtina e Batteria Nomentana via Trastevere un incidente sul ponte Garibaldi all’altezza di piazza Giuseppe Gioachino belli inevitabili ripercussioni per illavori di notte su via Cilicia fino al 20 gennaio in fascia oraria 22 5:30 chiuso il tratto tra Piazza Galeria via Cristoforo Colombo in questa direzione deviazioni anche per il trasporto pubblico e domani venerdì 10 gennaio trasporto pubblico a rischio per uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 l’agitazione interesserà la rete Atac e e le linee periphery gestite da operatori privati ma per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito