Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 17:30

Leggi su Romadailynews.it

Luceverde Lazio Berry trovati dalla redazione consueti spostamenti di queste ore sul raccordo anulare diin particolare code a tratti in carreggiata esterna tra Laurentina e Lanina situazione in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e più avanti tra Tuscolana e da Appia code a tratti anche sul tratto Urbano della A24-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare in questa direzione la questa notte sulla A1Napoli allo svincolo di Valmontone vincolo che tra le 22 e le 2 del mattino sarà chiuso in entrata per Napoli ed in uscita per le provenienze datra l’una e 5 lo svincolo sarà chiuso in uscita per le provenienze da Napoli di entrata versoinoltre tra le 21 e le 5 chiuso anche lo svincolo di Cassino in entrata percon lo stesso orario sulla Nazione diSud chiuso lo svincolo di Torrenova in entrata verso l’autostrada o le lavori anche sulla A12-civitavecchia tra le 22 e le 2 del mattino chiuso lo svincolo di Torrimpietra in entrata in dire di Civitavecchia mentre dalle 1 alle 6 lo stesso svincolo stare chiuso in entrata pere domani venerdì 10 gennaio trasporto pubblico a rischio per uno sciopero di 4 ore adalle 830 alle 12:30 l’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da operatori privati bene tutto Grazie per l’attenzione un servizio alcune dell’ACI in conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità