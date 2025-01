Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 12:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità andranno avanti fino a venerdì prossimo 11 gennaio i lavori in viale Regina Margherita chiusa il secondo le esigenze lavorative nel tratto compreso tra Piazza Galeno e Piazza Sassari possibili ripercussioni suldi zona si lavora di notte invece su via Cilicia fino al 20 gennaio in fascia oraria 22 5:30 sarà chiuso il tratto da Piazza Galeria a via Cristoforo Colombo deviazioni anche per il trasporto pubblico e in tema di trasporto pubblico per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo la ci resta chiusa per sei mesi fino al 27 giugno ma solo in orario serale ultima corsa alle 20:30 da pantano e alle 21 da San Giovanni I treni sono itabus domani venerdì 10 gennaio È previsto uno sciopero di 4 ore nel trasporto pubblico locale dalle 830 alle 12:30 l’agitazione interesserà la TAC e le linee periferiche gestite da autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia In collaborazione con Luce Verde infomobilità