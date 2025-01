Romadailynews.it - Traffico Roma del 09-01-2025 ore 09:30

Luceverde Lazio Buongiorno Avrei trovati dalla redazione in studio Sonia cerquetani incidente con code sulla Cassia Veientana altezza Formello in direzione del raccordo anulare è sempre per incidente 3 km di coda sulla diramazioneSud tra l’auto sole e Monte Porzio in entrata sul Raccordo Anulare domani venerdì 10 gennaio previsto uno sciopero di quattro ore dalle 8:30 alle 12:30 nel trasporto pubblico al’agitazione interesserà la rete Atac e le linee periferiche gestite da autoservizi Troiani e autoservizi Tuscia in in tema di trasporto pubblico per consentire la seconda fase dei lavori di prolungamento da San Giovanni al Colosseo la metro ci resta chiusa per sei mesi ma solo in orario serale fino al 27 giugno ultima corsa alle 20:30 da Pantano è alle 21 da San Giovanni e treni sono sostituiti da bus sempre in tema di porti fino al 25 febbraio per lavori alla linea elettrica traCasilina e Tiburtina variazioni limitazioni e cancellazioni per alcuni treni regionali è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della C in collaborazione conCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità