Quotidiano.net - Tottenham-Liverpool: 1-0, Bentancur sviene ma è cosciente

La semifinale di andata della Coppa di Lega ingleseè terminata 1-0. A segno per gli Spurs Lucas Bergvall (86'). Match sospeso per alcuni minuti dopo che il giocatore degli Spurs Rodrigoè svenuto dopo essere caduto in seguito a un calcio d'angolo. Il giocatore, fa sapere il, è: uscendo dal campo avrebbe anche rassicurato tutti alzando un pollice. "Siamo tutti con te, Lolo", ha scritto ilsul suo profilo Twitter nei minuti successivi al malore, per poi postare un nuovo messaggio rassicurante: ", parla e sarà sottoposto ad accertamenti in ospedale", comunica il