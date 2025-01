Torna EVO 20 di CoopVoce a 490€ al mese con minuti illimitati e 20 GB

.com - Torna EVO 20 di CoopVoce a 4,90€ al mese con minuti illimitati e 20 GB

la tariffa low cost di: EVO 20 con 20 GB di dati,e 1000 SMS a soli 4,90€ alcon attivazione gratuita fino al 5 febbraio.lancia nuovamente la promozione con attivazione gratuita della tariffa EVO 20. Questa offerta include:20 GB di traffico internet in 4G.e 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali.Costo mensile di soli 4,90€.La tariffa è attivabile da nuovi clienti e da chi porta il proprio numero in. EVO 20 combina convenienza e trasparenza, senza costi nascosti. Per aderire, visita i punti vendita Coop o attiva l’offerta online.Sky WiFi a 20,90€ se attivi insieme ai pacchetti TV + cinema o SportEVO 20con Hotspot inclusoEVO 20 non prevede costi extra o vincoli contrattuali. È possibile utilizzare la connessione dati anche come hotspot, ideale per chi desidera condividere la propria rete con altri dispositivi.