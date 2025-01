Napolitoday.it - Terzo mandato, 'stop' per De Luca dalla premier Meloni: "Impugniamo la legge regionale della Campania"

Leggi su Napolitoday.it

Non arrivano notizie positive, almeno per il momento, per Vincenzo De. Il Governo, infatti, impugnerà laRegioneche consentirebbe un. A confermarlo è stata la presidente del Consiglio Giorgianel corsoconferenza stampa tenuta quest'oggi.