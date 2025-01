Arezzonotizie.it - Temperature in picchiata. "Coprite il contatore dell’acqua con stracci di lana"

"Considerato il calo termico previsto per il weekend e per i giorni immediatamente successivi, Publiacqua ricorda e raccomanda ai cittadini di provvedere a proteggere con scrupolo ilcon materiali isolanti o condi, per evitarne la rottura a causa del gelo".