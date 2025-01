Lanazione.it - Telecamere e pulsante rosso sui bus. Il piano Tft: vigilantes e posti riservati

Sistemi di videosorveglianza a bordo dei pullman che si muovono in tutta la regione. E un lavoro portato avanti con la prefettura (in ogni provincia) per l’attivazione sugli autobus di linea di unanti-aggressione. È l’impegno di Autolinee Toscane per la sicurezza di autisti e viaggiatori. Ilanti-aggressione è un dispositivo che consente di all’autista un collegamento diretto con la centrale operativa delle forze dell’ordine. Un’iniziativa al centro del progetto Toscana Sicura, in collaborazione con la Regione e le prefetture toscane. Terzo elemento: rinnovo progressivo del parco macchine. Tutti i pullman di nuova generazione sono dotati di un "gabbiotto" per proteggere l’autista. Novità anche da Tft la società che gestisce la linea ferroviaria Arezzo-Sinalunga-Stia. "Abbiamoa bordo su gran parte dei treni che supportano i controlli delle forze dell’ordine.