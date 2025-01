.com - Tajani “Relazioni con Iran e Siria decisive per la liberazione di Sala”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è stato un dialogo continuo e la nostra intelligence, la diplomazia, il governo hanno fatto il massimo. Essere un Paese come il nostro che ha rapporti con tutti i paesi dell’area del Medio Oriente, anche con quelli di cui non condivide politiche e azioni, rende possibile agire con efficacia anche di fronte a grandi difficoltà. Non a caso noi abbiamo tenuto aperti i rapporti politici con l’, abbiamo tenuto aperta l’ambasciata in, dove andrò domani dopo che si sarà riunito il Quintetto”. A dirlo il ministro degli Esteri, Antonio, parlando al “Corriere della Sera” delladella giornalista Ceciliadopo 21 giorni in carcere a Teheran. “Ladell’ingegnereiano Abedini? Sono due cose separate, lo hanno spiegato anche le autoritàiane.