Calcionews24.com - Supercoppa Spagnola, il Real Madrid vola in finale: 3-0 senza storie contro il Maiorca senza problemi

Leggi su Calcionews24.com

, ildilagailndo tranquillamente in. Normale amministrazione da parte dei blancos Normale amministrazione da parte dei blancos in: ilbatteilndo direttamente inil Barcellona per provare a portare a casa l’ambito trofeo. I Blancos sbloccano il .