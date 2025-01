Lapresse.it - Stragi Parigi 2015, Hidalgo e Retailleau al ricordo delle vittime dell’Hypercacher

Leggi su Lapresse.it

(LaPresse) I familiarie i rappresentatiistituzioni hanno partecipato giovedì aldell’attentato al supermercato ebraico Hypercacher, nel quale 10 anni fa a Vincennes, alle porte di, vennero uccise quattro persone dal jihadista Amédy Coulibaly. Il terrorista prese in ostaggio diversi clienti e fu poi ucciso in un raid della polizia. L’attentato avvenne due giorni dopo la strage nella redazione di Charlie Hebdo, in cui fratelli Koauchi sterminarono 11 persone. Alla commemorazione erano presenti il ministro degli Interni Bruno, la sindaca diAnne, l’ex premier e attuale ministro dei territori d’Oltremare Manuel Valls, i rappresentati della comunità ebraica e il Rabbino Capo di Francia Haim Korsia.