Genovatoday.it - Sprangate contro le vetrine dei negozi in via Sestri, giovane ladro in manette

Leggi su Genovatoday.it

Doppio furto con spaccata nella notte in via. La polizia ha arrestato un 26enne senza dimora, denunciandolo inoltre per ricettazione. Poco prima della mezzanotte di giovedì 9 gennaio 2025 la sala operativa ha inviato un equipaggio del commissariato Cornigliano su segnalazione di un.