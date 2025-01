Trevisotoday.it - Spettacolo “Storia di un padre”

Leggi su Trevisotoday.it

Va in scena presso l’Auditorium Paolo Campaner di Ponte di Piave venerdì 17 gennaio alle ore 21.00 lodi un” di Edoardo Fainello, evento inizialmente proposto dal Comune di Ponte di Piave in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della.