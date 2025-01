Ilrestodelcarlino.it - Spettacolo "In punta di piedi": il Teatro del Canguro al Piano

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Uno"Indi" da domani a domenica (ore 18) al Teatrino deldi Ancona. E’ il titolo del lavoro che ildelporterà in scena per tutto il mese di gennaio (repliche dal 17 al 19, il 24, il 25 e il 31) e l’1 e il 2 febbraio. Sul palco saliranno Cecilia Raponi e Natascia Zanni, dirette da Lino Terra. "Addormentarsi è già una bella impresa se non si è sufficientemente stanchi, o al contrario se si è troppo stanchi – si legge nella presentazione -. Figuriamoci quando si vuole anche dormire proprio per bene e fare, se possibile, bei sogni. Qualche volta i bambini alla sera fanno di tutto per non addormentarsi perché vogliono ancora giocare e non vogliono perdere tempo dormendo, e al mattino, quando è ora di alzarsi, succede sempre il contrario. C’è bisogno di qualche utile consiglio per sapere come fare così da predisporsi al meglio al riposo notturno.