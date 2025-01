Napolitoday.it - Speciale weekend a Napoli: gli eventi da non perdere dal 10 al 12 gennaio

Leggi su Napolitoday.it

Musica dal vivo e letteratura al Trianon Viviani, al via la rassegna We Love Enzo dedicata a Moscato, Fantozzi. Una tragedia in scena al Teatro Bellini, Brick Live - l'evento dedicato al fantastico mondo dei LEGO e la mostra Van Gogh - The Immersive Experience all'Arena Flegrea Indoor, I Ditelo.