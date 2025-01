Cataniatoday.it - Spari in strada in piazza Palestro, un ferito: indagini in corso

Intorno alle ore 15 di questo pomeriggio, gli agenti della questura di Catania sono intervenuti in, nella zona del Fortino, in seguito al ferimento di una persona. L'uomo, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stato raggiunto da più colpi d'arma da fuoco alla schiena.