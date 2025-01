Liberoquotidiano.it - Siria: ong, '37 morti in combattimenti tra forze guidate dai curdi e filoturche'

Damasco, 9 gen. (Adnkronos/Afp) - Gli scontri tra gruppi sostenuti dalla Turchia e ledaihanno causato la morte di 37 persone nella regione settentrionale di Manbij, in. Lo ha reso noto l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, che ha parlato di "feroci battaglie, nelle ultime ore, nella zona di Manbij, tra ledemocratichene (dai) e le fazioni dell'Esercito nazionale (sostenute dalla Turchia), che combattono con copertura aerea turca". L'osservatorio ha affermato che gli attacchi "hanno ucciso 37 persone in un bilancio preliminare", per lo più combattenti sostenuti dalla Turchia.