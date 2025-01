Ilgiornaleditalia.it - Sinner riparte da Jarry agli Australian Open, derby Musetti-Arnaldi

Esordio soft per Paolini, possibile quarto di finale Djokovic-Alcaraz MELBOURNE (AUSTRALIA) - Janniktroverà Carlos Alcaraz o Novak Djokovic solo in un'eventuale finale, uno fra Lorenzoe Matteosaluterà già al primo turno, inizio soft per Jasmine Paolini. Sorteggiati i tabell