Ferraratoday.it - Sicurezza nel territorio urbano, operazione interforze in aree sensibili

Leggi su Ferraratoday.it

Un intervento straordinario congiunto fra tutte le forze di polizia è stato messo in campo, nel pomeriggio di mercoledì 8, in ottemperanza agli indirizzi strategici elaborati in Prefettura, in occasione dei recenti Comitati per l'ordine e lapubblica.Iscriviti al canale WhatsApp di.