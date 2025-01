Lanazione.it - Servizi: in arrivo ApPisaMobilità, il nuovo sistema per pagare la sosta negli stalli blu

Pisa, 9 gennaio 2025 – A partire dalla metà di gennaio sarà possibilelablu presenti a Pisa con la nuova app. L'avvio della nuova applicazione per il pagamento dellaa Pisa, inizialmente previsto per l'8 gennaio, è rinviato ai primi giorni della prossima settimana a causa di alcune verifiche tecniche che hanno allungato i tempi di validazione. Come già annunciato sul sito di Pisamo l’app “Tap&Park” non è più attiva, in quanto non supportata dalgestionale, e viene sostituta da, scaricabile da Google Play Store per gli smartphone Android oppure da Apple Store per gli smartphone iOS. Gli utenti non perderanno il credito residuo, che viene trasferito sulla nuova applicazione. Ciascun utente riceverà tramite email un codice Coupon personale da utilizzare per la ricarica del borsellino.