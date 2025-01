Serie A probabili formazioni | Inzaghi ritrova Thuram Ranieri conferma Pellegrini

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – LaA torna in campo per la 20esima giornata. Ad aprire il girone di ritorno sarà la Lazio, che venerdì 10 gennaio sfiderà il Como allo stadio Olimpico. Sabato 11 all'Allianz Stadium andrà in scena in derby di Torino tra Juventus e granata, mentre il Milan ospiterà il Cagliari. Trasferta per l'Inter, .