Separazione delle carriere blindata. Forza Italia ritira gli emendamenti

Il governo decide di blindare il ddl costituzionale sullafa marcia indietro sull’emendamento che vietava il sorteggio per i componenti laici del Csm. Non sarà messo ai voti.Dopo sei mesi di discussione in commissione Affari Costituzionali, l’accordo di maggioranza era di non presentarein aula alla Camera che potessero rallentare l’iter di unariforme che il governo Meloni punta a portare a casa nel 2025, il ddl costituzionale che separa ledei magistrati requirenti e giudicanti e istituisce due distinti organi di autogoverno: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.fa marcia indietro sul no al sorteggio per i laiciMa alle 12 di martedì, quando era scaduto il termine per gli, tra le circa 180 proposte di modifica – quasi tutte dell’opposizione – ne sono spuntate tre di, di cui due che cambiano parte dell’innovativo sistema di sorteggio ideato per scegliere i componenti dei due nuovi Csm e dell’Alta Corte disciplinare.