Ilrestodelcarlino.it - Semi di Legalità: . Giovanni Impastato alla sala Gino Strada

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo la serie di incontri con le scolaresche, il progetto ‘di’ organizzato dal Comune continuacon la conferenza-spettacolo ‘Mio fratello Peppino’: ospite sabato alle 17, fratello di Giuseppe (foto), giornalista ucciso dmafia nel 1978. L’iniziativa, sotto la direzione artistica di Domenico Ammendola e moderato da Andrea Avanzi, trae ispirazione dai libri scritti dallo stesso. A seguire si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica sulla storia di Peppinobiblioteca Sognalibro in piazza Ruffilli. "Vi è questo falso concetto che la questione della criminalità organizzata non ci tocchi – sottolinea l’assessoreMarco Cassinadri –. Che si tratta di fatti che ci sono alieni. Non è così. Che siano studenti, impiegati, operai o casalinghe è una questione che riguarda tutti.