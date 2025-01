Ilrestodelcarlino.it - Scuole Moro, scintille politiche sulla ristrutturazione: "L’amministrazione usi toni meno trionfalistici"

Botta e risposta tra minoranza e maggioranzaquestione del cantiere alleelementari Aldo, che l’altro giorno ha visto un gruppo di genitori lamentarsi col Comune. "comunale – attacca Angelo Pasini, consigliere di Vignola per Tutti - non dovrebbe usare la comunicazione istituzionale per mascherare inconvenienti e mancato rispetto delle rassicurazioni date alle famiglie degli studenti della scuola Aldo. Far passare con annunci a mezzo stampa il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori per grandi passi in avanti ha, per usare un eufemismo, disorientato le famiglie, a cui erano state date rassicurazioni. Abbiamo presentato un’interpellanza ormai due mesi or sono, per cui attendiamo risposte per sapere anche, tra le altre, dello stato dell’arte dei rapporti tra Comune e impresa appaltatrice.