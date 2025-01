Riminitoday.it - Scuole infanzia comunali: iscrizioni aperte fino al 21 febbraio. Ecco le tempistiche e le modalità

Leggi su Riminitoday.it

A partire dal 10 gennaio, eal 21, a Rimini sarà possibile presentare le domande di iscrizione sia per gli asili nidoche per lediper l’anno educativo 2025 – 2026.Chi può fare domandaL’iscrizione al servizio per l'anno scolastico 2025-2026 è.