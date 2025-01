Imolaoggi.it - Scuola, stop all’educazione sessuale: ira delle opposizioni

Leggi su Imolaoggi.it

È scontro sulle parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Durante il question time alla Camera, ha spiegato che i 500mila euro stanziati dalla Legge di Bilancio per promuovere corsi di educazionee affettiva saranno utilizzati per formare gli insegnantiscuole medie e superiori sui temi della prevenzione