Ilrestodelcarlino.it - Scuola serale all’istituto Malpighi. Al via le iscrizioni

Aperte le preper l’anno scolastico2025 -2026per adulti secondo livello per tecnico del sistema moda e professionale dei servizi commerciali. L’obiettivo è quello di conseguire il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il corso è rivolto ai lavoratori che non hanno terminato gli studi; ai giovani maggiorenni che hanno abbandonato laed ai cittadini immigrati che vogliano innalzare il livello di istruzione. Le lezioni potranno tenersi a Crevalcore e/o nella filiale di San Giovanni in Persiceto.