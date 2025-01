Iltempo.it - Scuola, Pan di Stelle lancia progetto un educativo che incoraggii bambini a sognare in grande

Roma, 9 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Pan di- love brand del Gruppo Barilla scelto da circa 7 milioni di famiglie italiane -, in occasione del back to school dopo la pausa natalizia, il'Sogna e credici fino alle', che mira a coinvolgere docenti e studenti di oltre 2.000 classi dellaprimaria di tutta Italia, partendo da Serradifalco, in provincia di Caltanissetta. Attraverso questa iniziativa, il messaggio di Pan di"Sogna e credici fino alle", che invita a coltivare i propri sogni senza perdere fiducia e speranza ed è promosso anche nella campagna di comunicazione del brand, si evolve ed entra nelle scuole. Questointende sottolineare, attraverso una guida ad hoc per i docenti e attività didattiche mirate, l'importanza dei sogni nella crescita personale e invitare ogni bambina e bambino a trovare, inseguire e condividere i propri sogni, comeche guidano alla ricerca del proprio sé, nonostante i fallimenti e le difficoltà.