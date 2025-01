Sondriotoday.it - Scontro tra due auto sulla Provinciale per la Valmalenco

Leggi su Sondriotoday.it

Per cause ancora in corso d'accertamento, pochi minuti prima delle 8 di questa mattina, duesi sono scontrate lungo la strada15 per la, tra la frazione di Mossini (Sondrio) e quella di Cagnoletti (Torre di Santa Maria)Nell'incidente sono rimaste coinvolte due.