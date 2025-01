Palermotoday.it - Scontro sui beni confiscati, l'opposizione: "Come mai il consigliere Canto sa quanti sono? Lagalla blocchi il bando"

Leggi su Palermotoday.it

Un'iniziativa delcomunale Leonardo(Lavoriamo per Palermo), esponente della maggioranza, sull'apertura di un ufficio per l'assistenza ad associazioni ed enti per la partecipazione aldel Comune suida assegnare gratuitamente fa insorgere le opposizioni.