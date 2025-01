Lapresse.it - Scontri ultras Juve-Torino al derby, emessi oltre 50 Daspo

La Polizia di, con la collaborazione delle Questure di Asti, Novara, Pavia, Savona, Varese e Piacenza, ha eseguito questa mattina – su delega della Procura di– 23 perquisizioni personali e domiciliari a carico di altrettanti aderenti a gruppidellantus e del. I soggetti coinvolti sono indagati per rissa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, a seguito della rissa avvenuta nel centro dila notte precedente ildello scorso 9 novembre, nei pressi della Chiesa della Gran Madre di Dio, tra100 supporter che si sono fronteggiati utilizzando anche mazze, bastoni, cinture, coltelli ed artifici esplodenti.A margine dell’operazione sono stati decisi dal Questore di43e sono state avviate le procedure per l’aggravamento di altri 20 provvedimenti interdittivi già, in passato, per analoghe condotte.