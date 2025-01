Laspunta.it - Scomparsa Emilio D’Adamo. La famiglia in apprensione. Le ricerche proseguono senza sosta.

Sono giorni d’angoscia per tutta la comunità di Roccasecca e per lache stanno cercando in lungo a largo, 59 anni che si è allontanato da casa nel primo pomeriggio del 6 gennaio a bordo della sua autovettura, una Fiat punto nera targata DL215HD. Da quel momento si sono perse le sue tracce. Già in serata alcuni parenti hanno cominciato a far circolare sulla rete la foto del loro parente. Ieri la denuncia di smarrimento della.Ma leche si sono immediatamente attivate non hanno ancora portato a nessun esito. Disperata lacon la moglie che, ieri mattina, ha tentato un gesto inconsulto. Immediatamente soccorsa dai partenti è stata ricoverata presso l’ospedale di Cassino. La donna non ha retto la tensione e il pensiero di non rivedere più il suo compagno e ha cercato di togliersi la vita, lasciando ancora più nella disperazione iri.