Europa.today.it - Sciopero di venerdì 10 gennaio: a rischio bus, metro e tram (ma non solo)

Leggi su Europa.today.it

Trasporti pubblici a, domani 10, in tutta Italia per il primodi settore dell'anno. Chi si sposta con bus,potrebbe avere non pochi problemi. Anche sul fronte della circolazione ferroviaria potrebbero esserci dei disagi.dei trasporti10.