Lapresse.it - Sciopero 10 gennaio: rischi per treni, bus e aerei

Venerdì 10nazionale di quattro ore.a livello nazionale, ao bus,in tutta Italia. A Roma e Milano previsti disagi.A Milano il servizio delle nostre linee non è garantito tra 8:45 e le 12:45. Motivazioni dei sindacati CONFAIL FAISA, che ha proclamato lo: “Per le forti preoccupazioni legate all’allontanamento dalla professione di conducente di linea e la disaffezione al ‘mondo’ dei trasporti, per le ripercussioni significative sul piano della stabilità economica futura delle aziende del T.P.L., per i C.C.N.L. di categoria sempre più svantaggiosi per le Maestranze e per la sicurezza sul lavoro”.