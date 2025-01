Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a St. Anton: due podi in due gare

Leggi su Oasport.it

Comincia un nuovo fine settimana della che vedrà il settore femminile impegnato a St.(Austria) per dueveloci importanti in ottica classifica generale. Si parte con la discesa di sabato e si prosegue con il superG di domenica: discipline veloci che tornano per la prima volta di St. Moritz, la discesa libera per la prima volta da Beaver Creek.Un weekend nel qualecercherà di monetizzare al massimo per dare corpo al sogno Sfera di Cristallo. Dopo la vittoria di Semmering, la valdostana è uscita nel gigante di Kranjska Gora non riuscendo a guadagnare punti preziosi, ma a St.potrebbe ritrovare le sensazioni giuste.Nel 2023 infatti l’azzurra in questa località è andata alla grande: nel primo superG vinse dominando anticipando sul traguardo di 54 centesimi Joana Haehlen e di 66 centesimi Lara Gut-Behrami, nel secondo supergigante giunse invece seconda ad appena 15 centesimi da Lara Gut-Behrami e facendo doppietta italiana sulo con Marta Bassino.