Leccotoday.it - Scambio di vestiti, accessori e oggetti (in villa): c'è lo Swap Party

Leggi su Leccotoday.it

Un pomeriggio dedicato allodi abbigliamento,per un futuro sostenibile. Consiste in questo l’eventoproposto dal Wwf Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro. L'appuntamento è in programma per il pomeriggio di sabato 11 gennaio aBertarelli.