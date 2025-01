Salainformativa Ros a Pm su audizione

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.12 Sarà trasmessa in Procura, a Roma, una informativa con il verbale didi Cecila Sala, sentita ieri dai carabinieri del Ros per alcune ore all'aeroporto di Ciampino, dopo il ritorno da Teheran della giornalista. Una volta che l'incartamento sarà a disposizione dei Pm, si valuterà un'eventuale apertura di un fascicolo di indagine secondo quanto contenuto nell'informativa. A oggi non c'è alcun fascicolo a Roma in relazione alla vicenda dell'arresto di Sala.