Calcionews24.com - Saelemaekers Roma, filtra ottimismo per il riscatto dei giallorossi. Il DS Ghisolfi ha in mente questa mossa

Leggi su Calcionews24.com

, DS dei, è in partenza per Milano per discutere dello scambio a titolo definitivo con il Milan Come testimoniato da Matteo Moretto sul proprio profilo di X,, DS dei, è in partenza per Milano per discutere del calciomercato, dello scambio a titolo definitivo tra Abraham econ il Milan: PAROLE – «e Milan in contatto per .