Veneziatoday.it - Ruba uno smartphone e chiede 500 euro al proprietario per restituirglielo: arrestato

Leggi su Veneziatoday.it

Gliil telefono che aveva lasciato incustodito per pochi attimi, poi pretende un'ingente somma in denaro per la sua restituzione, in data e luogo che gli sarebbero stati successivamente comunicati. Ma il giorno indicato per lo scambio si sono presentati anche i carabinieri di Venezia, che.