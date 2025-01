Roma auto travolge pedone e si schianta contro bus | morto 35enne

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Grave incidente mortale aintorno alle 22 di ieri, in prossimità del civico 999 di via Salaria. Una Opel Grandland, che procedeva nella carreggiata in direzione fuori città, ha colpito un uomo che attraversava la strada, per poi urtare unbus di linea. L’uomo investito, un trentaquattrenne originario delle Seychelles, è