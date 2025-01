Lanazione.it - Rifiuti, cassonetti digitali a Campo Marte. Quando parte la rivoluzione

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 9 gennaio 2025 - Saranno attivati domani, 10 gennaio, idi Alia nella zona didia Firenze. Le circa 150 postazioni presenti, per un totale di oltre 700 contenitori, saranno accessibili per il conferimento deisoltanto utilizzando la chiavetta digitale oppure Aliapp. Il sistema riguarda tutte le frazioni di(organico, imballaggi in plastica-metalli-polistirolo-tetrapak, carta e cartone e rifiuto residuo non differenziabile), ad eccezione di quello per la raccolta del vetro. In questa fase saranno coinvolte circa 10.800 utenze domestiche e non domestiche. Il piano di trasformazione del sistema di raccolta e conferimenti'Firenze città circolare', promosso dall'amministrazione comunale e da Alia Multiutility, è in fase conclusiva, ad accezione dell'area Unesco (interna alla cerchia muraria) e si completerà entro fine mese nella zona di piazza Viesseux.