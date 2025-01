Liberoquotidiano.it - Riduzione delle emissioni, accordo tra BPER e CVA

Leggi su Liberoquotidiano.it

- L'intesa prevede la fornitura alla Banca di energia elettrica prodotta in nuovi impianti da fonti rinnovabiliModena, 9 gennaio 2025.Banca ha siglato un contratto Corporate Power Purchase Agreement (PPA) con CVA Energie, società di vendita del Gruppo CVA, per la fornitura pluriennale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.CVA, primario operatore del mercato elettrico nazionale produttore esclusivamente di energia rinnovabile, svilupperà nuovi impianti fotovoltaici in Sicilia. Parte della nuova potenza installata sarà dedicata a soddisfare i consumi energetici dei maggiori siti diin Italia, tra cui le sedi di Modena, Genova, Milano, Torino e Brescia, coprendo circa il 10% dei consumi totali di elettricità della banca. Il restante 90% sarà egualmente alimentato da energia rinnovabile certificata tramite Garanzie d'Origine, consentendo alla Banca di soddisfare le proprie esigenze energetiche esclusivamente attraverso fonti “green”.