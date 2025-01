Vicenzatoday.it - Riapre il tribunale di Bassano, Zaia: "Un altro impegno mantenuto"

Leggi su Vicenzatoday.it

“Esprimo grande soddisfazione per l’annunciato approdo in uno dei prossimi Consigli dei Ministri dell’istituzione deldella Pedemontana Veneta con sede adel Grappa". Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca, manifesta il plauso per l’annunciata.