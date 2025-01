Avellinotoday.it - Regionali Campania, Gambino a sostegno della candidatura a presidente di Cirielli

Leggi su Avellinotoday.it

L’eurodeputato On. Albericosi fa promotore dei Comitati adel Vice Ministro agli Affari Esteri On. EdmondoRegioneanche in provincia di Avellino. Già in campo per favorire la nascita di nuovi Comitati anche Antonio Aufiero.