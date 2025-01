Rapina in villa di Maria Sole Agnelli

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.35 Una banda ditori composta da almeno cinque persone ha compiuto unanelladi proprietà di, la sorella dell'avvocato Gianni, nella zona di Torrimpietra, nell'estrema periferia di Roma. Da una prima ricostruzione, itori col volto travisato, hanno fatto irruzione nellaarmati di pistola. Dopo avere immobilizzato la guardia giurata e la governante, itori hanno portato via la cassaforte.che ha 99 anni, era in casa ma non si è accorta di nulla.